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На проспекте Обуховской обороны загорелся завод радиотехнического оборудования
Сегодня, 11:35
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Alena_Zinovieva

На проспекте Обуховской обороны загорелся завод радиотехнического оборудования

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Пожарным удалось оперативно устранить возгорание.

Утром 20 февраля на крыше завода радиотехнического оборудования, который располагается на проспекте Обуховской обороны, 120, произошел пожар. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных службах. В сети появилась фотография с места происшествия.

Уточняется, что на крыше здания загорелось техническое оборудование. Пожарные оперативно отреагировали на сообщение о возгорании и ликвидировали огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру.

Фото: ВКонтакте

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Теги: завод радиотехнического оборудования, пожар на заводе, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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