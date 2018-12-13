На проспекте Обуховской обороны загорелся завод радиотехнического оборудования

Пожарным удалось оперативно устранить возгорание.

Утром 20 февраля на крыше завода радиотехнического оборудования, который располагается на проспекте Обуховской обороны, 120, произошел пожар. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных службах. В сети появилась фотография с места происшествия.

Уточняется, что на крыше здания загорелось техническое оборудование. Пожарные оперативно отреагировали на сообщение о возгорании и ликвидировали огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру.

Фото: ВКонтакте