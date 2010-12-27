На проспекте Обуховской Обороны встали трамваи

Вечером 13 ноября ДТП на проспекте Обуховской Обороны затруднило трамвайное движение. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 13 ноября на проспекте Обуховской Обороны столкнулись две иномарки на трамвайных путях, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Дорожный инцидент произошел недалеко от дома по адресу проспект Обуховской Обороны д.87. В обе стороны копится пробка из трамваев.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки" заторы по Петербургу оцениваются в 6 баллов.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург