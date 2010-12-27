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На проспекте Обуховской Обороны встали трамваи
Сегодня, 19:33
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TretyakovaS
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На проспекте Обуховской Обороны встали трамваи

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Вечером 13 ноября ДТП на проспекте Обуховской Обороны затруднило трамвайное движение. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 13 ноября на проспекте Обуховской Обороны столкнулись две иномарки на трамвайных путях, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Дорожный инцидент произошел недалеко от дома по адресу проспект Обуховской Обороны д.87. В обе стороны копится пробка из трамваев.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" заторы по Петербургу оцениваются в 6 баллов.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: новости петербурга , новости спб , пробки спб
Категории: Новости СПб

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