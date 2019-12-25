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На проспекте Обуховской Обороны отремонтируют теплосети
Сегодня, 17:07
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На проспекте Обуховской Обороны отремонтируют теплосети

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Специалисты заменят изношенные тепловые сети и протянут более 1700 метров трубопроводов.

На проспекте Обуховской Обороны, 109Д, специалисты ГУП "ТЭК" начали заменять изношенный участок тепловых сетей от групповой котельной. Всего протянут 1 788 метров трубопроводов к 16 зданиям, два из которых лечебное и учебное. 

Временный трубопровод готов на 17%, он будет снабжать местных жителей теплом, пока меняют основную сеть (ее смонтировали на 10%, работы должны завершить осенью 2023 года).

Вице-губернатор Сергей Дрегваль уточнил, что ведущие предприятия инженерно-энергетического комплекса Петербурга закупают оборудование и материалы на 99% у российских производителей.

Например, при ремонте внутриквартальных сетей используются пенополиуретановые трубы, произведённые на петербургском предприятии.

Фото: Piter.tv

Теги: гуп тэк, ремонт теплосетей, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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