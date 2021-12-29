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На проспекте Обуховской Обороны сгорела иномарка
Сегодня, 15:32
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На проспекте Обуховской Обороны сгорела иномарка

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Причины возгорания неизвестны.

Сегодня около часа дня в управление МЧС по Петербургу поступил сигнал о пожаре у дома №305 по проспекту Обуховской Обороны в Невском районе, сообщили в пресс-службе управления.

В легковом автомобиле Volkswagen выгорел салон и моторный отсек. Пожар удалось ликвидировать буквально за 10 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. 

На борьбу с огнем привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Росгвардейцы спасли мужчину и организовали эвакуацию жильцов в Петроградском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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