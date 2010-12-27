Вечером 10 ноября на проспекте Обуховской Обороны на повороте занесло трамвай. Транспорт прижал друг к другу три автомобиля, оказавшиеся на этом участке движения. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Пострадал ли кто-то в результате инцидента - неизвестно.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" заторы в Петербурге оцениваются в 6 баллов.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 19:16
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На проспекте Обуховской Обороны "дрифтовал" трамвай и собрал три автомобиля
Вечером 10 ноября на проспекте Обуховской Обороны на повороте занесло трамвай, который "прижал" три автомобиля.
Вечером 10 ноября на проспекте Обуховской Обороны на повороте занесло трамвай. Транспорт прижал друг к другу три автомобиля, оказавшиеся на этом участке движения. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".