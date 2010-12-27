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На проспекте Обуховской Обороны "дрифтовал" трамвай и собрал три автомобиля
Сегодня, 19:16
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TretyakovaS
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На проспекте Обуховской Обороны "дрифтовал" трамвай и собрал три автомобиля

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Вечером 10 ноября на проспекте Обуховской Обороны на повороте занесло трамвай, который "прижал" три автомобиля.

Вечером 10 ноября на проспекте Обуховской Обороны на повороте занесло трамвай. Транспорт прижал друг к другу три автомобиля, оказавшиеся на этом участке движения. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Пострадал ли кто-то в результате инцидента - неизвестно.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" заторы в Петербурге оцениваются в 6 баллов.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , пробки спб
Категории: Новости СПб

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