На проспекте Обуховской Обороны упала остановка

Это произошло около шести вечера.

На проспекте Обуховской Обороны, 120, в понедельник вечером упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Остановка упала в понедельник около шести вечера, о пострадавших не сообщается. Пока что не понятно, из-за чего это могло произойти, так как в Петербурге сегодня была довольно спокойная погода.

Проспект Обуховской Обороны является самым длинным внутри застройски Санкт-Петербурга (11 километров). Проспект ограничен площадью Александра Невского и Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским проспектом и Караваевской улицей с другой стороны.

Ранее на улице Коллонтай появится новая остановка.

Видео: Piter.TV