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На проспекте Обуховской Обороны упала остановка

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Это произошло около шести вечера.

На проспекте Обуховской Обороны, 120, в понедельник вечером упала остановка общественного транспорта. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Остановка упала в понедельник около шести вечера, о пострадавших не сообщается. Пока что не понятно, из-за чего это могло произойти, так как в Петербурге сегодня была довольно спокойная погода.

Проспект Обуховской Обороны является самым длинным внутри застройски Санкт-Петербурга  (11 километров). Проспект ограничен площадью Александра Невского и Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским проспектом и Караваевской улицей с другой стороны.

Ранее на улице Коллонтай появится новая остановка.

Видео: Piter.TV

 

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Теги: обуховская оборона , остановка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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