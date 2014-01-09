На проспекте Науки столкнулись две иномарки на пешеходе

Информации о пострадавших не поступало

В среду вечером, 8 декабря, на пересечении проспектов Науки и Гражданского столкнулись два автомобиля. Об этом стало известно Piter.tv.

Дорожное происшествие случилось на пешеходном переходе. Белой иномарке оставалось пару до фонарного столба. Судя по кадрам записи и фотографиям, у белого автомобиля помялась передняя часть корпуса, у черного автомобиля также поврежден корпус. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются все детали произошедшего.

Ранее в пожаре на Коломенской улице погибла женщина. В квартире горела обстановка на площади 20 кв. метров.

Фото и видео: Piter.tv