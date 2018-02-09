На проспекте Науки автомобили поплыли из-за прорванной трубы

В Калининском районе Петербурга произошел очередной прорыв трубопровода.

В Калининском районе произошла коммунальная авария. В ночь на 9 февраля на проспекте Науки прорвало трубу. ИНцидент произошел около дома номер 14 корпус 7.

Местные жители рассказывают, что тепло в близлежащих зданиях не попало. Скорее всего, пострадал трубопровод с холодной водой, так как пар не идет. Во дворе “плавают” припаркованные автомобили. На месте работают сотрудники экстренной службы. Они перекрыли доступ к воде.

Известно, что похожие ситуации на данном участке дороги возникли с регулярной периодичностью. Ежегодно прорывает конструкции,обеспечивающие водоснабжение. Петербуржцы придумывают новые "старт-апы" для владельцев автоконцернов, которые предполагают создание водопрочных машин, готовых к условиям прорывов труб в Северной столице.

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