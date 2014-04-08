На проспекте Наставников 15 пожарных тушили мусор на лестничной площадке

В воскресенье днем, 28 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелся мусор на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 13:31. На лестничной площадке в доме №9 корпус на проспекте Наставников загорелось 5 квадратных метров мусора. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спецмашины. Пожар удалось потушить в 14:06, информации о пострадавших не поступало.
Ранее на набережной Фонтанки спасатели тушили доходный дом. Очаг возгорания оказался в подвале. Пламя охватило площадь два квадратных метра.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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