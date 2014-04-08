На проспекте Наставников 15 пожарных тушили мусор на лестничной площадке

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье днем, 28 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелся мусор на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 13:31. На лестничной площадке в доме №9 корпус на проспекте Наставников загорелось 5 квадратных метров мусора. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спецмашины. Пожар удалось потушить в 14:06, информации о пострадавших не поступало.

Ранее на набережной Фонтанки спасатели тушили доходный дом. Очаг возгорания оказался в подвале. Пламя охватило площадь два квадратных метра.

Фото: Piter.tv