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На проспекте Наставников 15 пожарных тушили мусор на лестничной площадке
Сегодня, 14:50
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Наставников 15 пожарных тушили мусор на лестничной площадке

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Информации о пострадавших не поступало. 

В воскресенье днем, 28 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелся мусор на лестничной площадке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 13:31. На лестничной площадке в доме №9 корпус на проспекте Наставников загорелось 5 квадратных метров мусора. На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 спецмашины. Пожар удалось потушить в 14:06, информации о пострадавших не поступало. 

Ранее на набережной Фонтанки спасатели тушили доходный дом. Очаг возгорания оказался в подвале. Пламя охватило площадь два квадратных метра.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, наставников, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emezimes
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