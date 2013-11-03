На набережной Фонтанки спасатели тушили доходный дом

Пламя ликвидировали за час. Никто не пострадал.

Сегодня, 28 ноября, в Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На набережной Фонтанки, 121, вспыхнул Доходный дом, над которым работал архитектор Василий Шауб. Очаг возгорания оказался в подвале. Пламя охватило площадь два квадратных метра. С огнем отправились бороться 15 спасателей на трех спецмашинах.

Пожар потушили за час - к 9:20 утра. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Большеохтинском проспекте в двухкомнатной квартире сгорела кухня.

Фото: Piter.tv