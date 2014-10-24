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На Большеохтинском проспекте в двухкомнатной квартире сгорела кухня
Сегодня, 21:44
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На Большеохтинском проспекте в двухкомнатной квартире сгорела кухня

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Информации о пострадавших не поступало. 

В субботу вечером, 27 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга загорелась кухня в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в МЧС Петербурга. 

На Большеохтинском проспекте в доме 14 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:10. На кухне площадью 8 кв. метров обгорела обстановка на площади 3 кв. метра.

Через 20 минут, в 21:31, пожар был ликвидирован. На борьбу с огнем отправились 9 спасателей и 2 спецмашины. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее петербуржца с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на Лиговском проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: большеохтинский проспект, огонь, пожар кухня
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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