На проспекте Народного Ополчения в гараже вспыхнул мусор

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня ночью, 9 октября, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На проспекте Народного Ополчения загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:25. С огнем отправились бороться 10 спасателей и две спецмашины. Выяснилось, что в помещении вспыхнул мусор.

К 00:44 пожарные потушили пламя. В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv