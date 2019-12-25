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На проспекте Народного Ополчения в гараже вспыхнул мусор
Сегодня, 10:01
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На проспекте Народного Ополчения в гараже вспыхнул мусор

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В  результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня ночью, 9 октября, в Красносельском районе Петербурга произошел пожар. На проспекте Народного Ополчения загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 00:25.  С огнем отправились бороться 10 спасателей и две спецмашины. Выяснилось, что в помещении вспыхнул мусор. 

К 00:44 пожарные потушили пламя. В  результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее на Piter.tv: на улице Типанова произошло ЧП с пассажирским автобусом.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мусор, мчс, пожарные, проспект народного ополчения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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