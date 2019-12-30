На проспекте Металлистов загорелись бытовки строителей

Информация о пострадавших уточняется.

Вечером в четверг, 9 января, очевидцы сообщили о пожаре в районе проспекта Маршала Блюхера. По информации пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", загорелись "пентхаусы" строителей в Калининском районе.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на территории стройкомплекса в доме №117 по проспекту Металлистов поступила в пятом часу вечера 9 января. Выяснилось, что загорелись три цельнометаллические бытовки размерами по 2х5 м каждая.

Спустя полчаса пожар был ликвидирован. Данные о пострадавших уточняются.

С огнем боролись 13 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы сообщали о том, что молодые люди жарили шашлык на балконе дома на Карпинского.

Фото: vk.com/spb_today