На проспекте Металлистов загорелись бытовки строителей

Вечером в четверг, 9 января, очевидцы сообщили о пожаре в районе проспекта Маршала Блюхера. По информации пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", загорелись "пентхаусы" строителей в Калининском районе.
Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на территории стройкомплекса в доме №117 по проспекту Металлистов поступила в пятом часу вечера 9 января. Выяснилось, что загорелись три цельнометаллические бытовки размерами по 2х5 м каждая.
Спустя полчаса пожар был ликвидирован. Данные о пострадавших уточняются.
С огнем боролись 13 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Ранее мы сообщали о том, что молодые люди жарили шашлык на балконе дома на Карпинского.
Фото: vk.com/spb_today
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