На проспекте Металлистов восьмилетний ребенок упал с высоты третьего этажа

В Калининском районе мальчик получил травму из-за невнимательности матери.

В Калининском районе врачи спасают восьмилетнего мальчика, который упал с высоты. Несчастный случай с ребенком произошел днем 26 марта в 120 доме по улице Металлистов. Ребенок выпал из открытого окна на третьем этаже собственной квартиры.

В результате инцидента младшеклассник получил серьезные переломы костей таза, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Сейчас пострадавший госпитализирован в местную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По сведениям от очевидцев, юный петербуржец пролетел около десяти метров. Следствие считает, что травмы мальчик получил из-за недосмотра матери. Известно, что та работает кассиром в магазине. Отец не живет с семьей. Оперативники установили, что ребенок даже не записан в школу, поэтому нигде не обучается. Однако, ранее на учете в правоохранительных органах или службе опеки они не состояли.

