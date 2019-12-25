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На проспекте Маршала Жукова столкнулись рейсовый автобус и легковушка
Вчера, 22:54
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smirenny

На проспекте Маршала Жукова столкнулись рейсовый автобус и легковушка

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В ДТП пострадал ребенок.

В субботу, 3 октября, на проспекте Маршала Жукова у дома №60к1  столкнулись рейсовый автобус и "Дэу Нексия". 

В автобусе находились 25 человек. В результате аварии пострадали два человека в автобусе и маленький пассажир в легковом авто. Ребенка доставили в больницу с ушибом грудной клетки, двоих пассажиров автобуса также госпитализировали. Во время аварии движение по проспекту было затруднено, на данный момент полосы освобождены. 

Ранее мы писали, что на Тихорецком проспекте заметили пожар.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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