На проспекте Маршала Жукова столкнулись автобус и легковушка

Автомобиль серьезно повредился в ДТП.

Сегодня, 16 мая, на проспекте Маршала Жукова произошла жесткая авария с участием Toyota Celica и автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Стояла я в этот момент на светофоре. Он, видимо, решил проскочить на мигающий зелёный, но его занесло... В последний момент его развернуло, и он вошёл левой, никаких рядом машин больше не было. Татьяна Калмыкова, очевидец, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Судя по видео и фото с места аварии, машина получила серьезные повреждения. Информация о состоянии водителя и пассажиров уточняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург