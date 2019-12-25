Из-за акции к 100-летию пионерской организации временно запретили оставлять машины на площади Островского

Водителям придется заранее думать, где припарковать автомобиль.

В центре Петербурга с 17 по 19 мая из-за акции к 100-летию пионерской организации автомобилисты столкнутся с проблемами при парковке автомобилей. Водителям придется заранее думать, где оставить машину. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

С 00:00 до 23:59 часов 17 и 19 мая нельзя будет парковать автомобили на площади Островского. Со схемой ограничения движения автотранспорта можно ознакомиться на сайте комитета.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе из-за дорожных работ на Тельмана автобусам придется изменить маршруты.

Фото: Piter.tv