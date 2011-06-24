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С 1 мая два автобуса изменят трассы движения в Петербурге
Сегодня, 16:44
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С 1 мая два автобуса изменят трассы движения в Петербурге

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Речь идет о маршрутах №№171 и 184.

С 1 мая вносятся изменения в трассы автобусов №№171, 184. Об этом 30 апреля сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусный маршрут №171 будет заезжать на станцию "Улица Шаврова" с улицы Шаврова, а №184 – на остановку "Улица Шаврова" с улицы. Кроме того, трасса последнего продлится до отстойно-разворотной площадки на Камышовой улице. 

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее мы рассказывали о том, как будет работать транспорт в праздничные дни в Северной столице. Например, наземный транспорт станет доступным 30 апреля и 7 мая по графику пятницы, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая – по расписанию воскресенья. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

Теги: автобусы, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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