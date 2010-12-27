В Московском районе Петербурга украли дорогостоящую иномарку

Владелец оценил ущерб в 2,75 миллионов рублей.

В четверг, 7 ноября, в Московском районе Петербурга у 38-летнего мужчины похитили совсем новый дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кража Lexus ES250 произошла в период с 19:00 до полуночи пятницы 8 ноября на проспекте Космонавтов, 14.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 166 УК РФ. Владелец автотранспорта оценил ущерб в 2,75 миллионов рублей. Спутниковая сигнализация в иномарке отсутствует.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе домушник украл из квартиры телефон и доллары.

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