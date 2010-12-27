Во Всеволожском районе домушник украл из квартиры телефон и доллары

Он проник в квартиру, пока владелицы не было дома.

В четверг 7 ноября в Полицию Всеволожского района Леноласти обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что ее дом обокрали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ограбление произошло в деревне Янино - 1 в квартире дома по улице Новой, 13 в период с 13:00 до 17:00. Домушник проник в квартиру и похитил оттуда мобильный телефон и 15 долларов, после чего скрылся с места преступления. Ущерб хозяйка имущества оценила в почти 19 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти были пойманы серийные грабители.

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