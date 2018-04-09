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На проспекте Королёва прорвало трубу с холодной водой

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Двор жилого дома в Приморском районе постепенно затапливается.

В Приморском районе на проспекте Королёва прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Днём 9 апреля на проспекте Королёва, 27 прорвало трубу с холодной водой. На видео можно заметить, что фонтан достигает высоты около 1 метра. Проезжую часть и тратуар рядом с "гейзером" залило водой. Местным жителям приходится обходить территорию потопа. 

На месте на данный момент работает аварийная бригада для устранения проблемы. Как сообщили "Фонтанке" в "Водоканале", информация о прорыве поступила в 17.25.

Напомним, 7 апреля около ТЦ "Жемчужная плаза" прорвало трубу 

Видео: Piter.TV

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Теги: прорыв трубы , проспект королева
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб Картина дня

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