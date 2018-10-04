На проспекте Королева под окнами многоэтажки утром нашли труп

В Приморском районе Петербурга очевидцы заметили труп. Тело мужчины лежало во дворе дома под номером 27 корпус 1 по проспекту Королева. Местные жители рассказали, что на погибшем не было верхней одежды. Его нашли в нижнем белье.
Отметим, что голова петербуржца была деформирована об асфальт, а ноги переломаны. Свидетели событий предположили, что причиной таких последствий стало падение с высоты.
В настоящее время в ситуации разбираются правоохранительные органы.
Ранее Piter.tv писал о том, что экс-полицейского и еще троих задержали за шантаж с интим-видео с "несовершеннолетней".
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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