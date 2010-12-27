На проспекте Испытателей мужчина порезал двоих подростков из-за их криков на улице

Недовольный прохожий "розочкой" порезал подростков, которые шумели

Два подростка в нетрезвом состоянии разозлили мужчину, который попросил их сделать музыку потише. Школьникам было сделано замечание, на которое они ответили грубостью. После этого … Инцидент произошел в Приморском районе.

Как стало известно, конфликт случяился около половину шестого вечера 24 сентября. Подростки с компанией находились в сквере дома номер 24 корпус 1 по проспекту Испытателей. На скамейке сидели два 17-летних юноши и две девушки. Мимо проходил 35-40 летний мужчина с женщиной, который сделал нарушителям спокойствия замечание по поводу громкой музыки и криков. Пьяные школьники “послали” прохожего. После этого “обвинитель” разбил стеклянную бутылку и “розочкой” нанес ей удары по парням. Совершив злодеяние, преступник спокойно скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время подростки госпитализированы в детскую больницу. Врачи диагностировали у одного из пострадавших резанную рану шеи, у второго - подбородочной области и ушиб левой кисти. Также у обоих выявлено алкогольное опьянении в стадии отравления. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.