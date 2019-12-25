На проспекте Художников сгорели 2 иномарки

В ночь на пятницу, 19 августа, у дома №14 по проспекту Художников произошло возгорание двух иномарок — Toyota и Pontiac. О тушении огня сообщила пресс-служба МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти.
Сигнал о пожаре поступил примерно в 3:25. На место прибыли сразу 10 пожарных и 2 единицы спецтехники. Огонь был локализован в 3:37.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее мы сообщили о том, что у Каменки загорелись срубленные деревья.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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