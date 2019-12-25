На проспекте Героев установят новые остановки для общественного транспорта

С просьбой об установке обратился представитель инициативной группы жителей города.

Губернатор Александр Беглов дал поручение комитету по благоустройству до июля установить на проспекте Героев в Красносельском районе закрытые павильоны для ожидания городского транспорта. Об этом сообщили в Смольном.

С просьбой об установке новых остановок обратился представитель инициативной группы жителей во время приёма граждан.

Отмечается, что на территории муниципального образования Южно-Приморский с учётом нового микрорайона, расположенного на участке между проспектом Героев и улицей Катерников, сейчас проживает около 15 тыс. семей с детьми и около 30 тыс. граждан пожилого возраста. Пока на территории не оборудованы павильоны, которые смогли бы защитить от дождать, снега или ветра.

Фото: Piter.tv