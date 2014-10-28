На проспекте Героев столкнулись две иномарки

Водитель "БМВ" резко затормозил перед пешеходным переходом.

Днем во вторник, 9 февраля, на проспекте Героев произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попали кадры, запечатлевшие момент столкновения.

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как водитель "БВМ" резко затормозил перед регулируемым пешеходным переходом. Следовавший позади водитель иномарки не успел среагировать и вовремя затормозить, поэтому на большой скорости врезался в "БМВ", а после вылетел в припаркованный автомобиль справа. На место прибыли службы экстренного реагирования. В каком состоянии находятся участники аварии, неизвестно. Пешеходы не пострадали.

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Видео: Piter.TV