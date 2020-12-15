В Ленобласти оторвалась льдина с 15 рыбаками

Во вторник, 9 февраля, в Ломоносовском районе Ленобласти едва не случилась трагедия. В районе форта "Серая лошадь" в деревне Шепелёво Лебяженского городского поселения оторвалась льдина, на которой были рыбаки. Об этом сообщила пресс-служба местной Администрации.
По информации, поступившей спасателям, в бедствие попали 15 любителей зимней рыбалки. На место происшествия выехал заместитель администрации Ломоносовского района, а также сотрудники МЧС. Рыбаков спасли и оперативно доставили на берег.
Ранее мы писали, что за время действия запрета выхода на лед в Петербурге поймали более 3,5 тыс. нарушителей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области
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