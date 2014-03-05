На проспекте Энгельса мужчина на улице избил женщину и отнял у нее документы

Разбойник был судим девять раз за кражи и другие злодеяния.

В Выборгском районе правоохранители задержали агрессивного мужчину, который избивал свою девушку. Инцидент произошел 27 августа у дома 129, корпус 2, по проспекту Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отделение доставили 38-летнего безработного жителя Саратовской области, который проживает в Петербурге без регистрации. Оперативники установили, что мужчина поругался с 35-летней подругой во время распития спиртных напитков. Сначала он избил свою собутыльницу, а затем забрал у нее рюкзак с документами и скрылся.

У злоумышленника изъяли похищенное. На него завели уголовное дело. Известно, что разбойник был судим девять раз за кражи и другие злодеяния.

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Фото: Piter.tv