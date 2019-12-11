Женщина и ребенок попали под грузовик на проспекте Энгельса

Девочку 2-3 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

Грузовой автомобиль сбил ребенка днем 14 февраля в Выборгском районе Петербурга. Подробности происшествия рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, грузовик "Рено" во время поворота направо в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на двух людей. Инцидент произошел около 15:35 на проспекте Энгельса, 41. Женщину 1987-го года рождения получила травмы средней степени тяжести, а девочку 2017-го года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы сообщили, что на проезжей части лежал детский самокат.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителям снова пообещали штрафы за неоплаченную парковку в Петербурге.

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