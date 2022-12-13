На проспекте Энергетиков пьяный мужчина стрелял в сотрудника паркинга

Дебошира задержали по "горячим следам" на месте происшествия у его автомобиля "Тойота Лендкрузер" и доставили в участок.

В Красногвардейском районе накануне, 10 марта, выпивший мужчина открыл огонь по сотруднику паркинга. Инцидент произошел в 7 утра на проспекте Энергетиков, 9.

По информации Piter.tv, 39-летний злоумышленник беспричинно четыре раза выстрелил в незнакомца. Пострадавший оперативно позвонил в полицию и описал обидчика. Дебошира задержали по "горячим следам" на месте происшествия у его автомобиля "Тойота Ленд Крузер" и доставили в участок.

Правоохранители изъяли у хулигана травматический газовый пистолет, 2 магазина, 6 патронов.

Пострадавший отказался от помощи медиков. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv