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В Петербурге эвакуировали 570 человек из-за сообщения лжеминера
Сегодня, 10:02
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В Петербурге эвакуировали 570 человек из-за сообщения лжеминера

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Злоумышленник сообщил, что в городе "заминировали" три объекта образования.

Накануне, 10 марта, в Петербурге правоохранителям пришлось проверить три образовательных учреждения из-за звонка "шутника". Неизвестный позвонил стражам порядка и заявил, что в школах спрятана взрывчатка.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они эвакуировали 570 человек с одного объекта. Саперы осмотрели все три учреждения, но ничего опасного не нашли. 

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Устанавливается личность хулигана.

Ранее на Piter.tv: суд арестовал петербуржца, который справил нужду в автобусе.

Фото: Pxhere 

Теги: атаковал образовательные учреждения, лжеминер, полиция, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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