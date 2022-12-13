В Петербурге эвакуировали 570 человек из-за сообщения лжеминера

Злоумышленник сообщил, что в городе "заминировали" три объекта образования.

Накануне, 10 марта, в Петербурге правоохранителям пришлось проверить три образовательных учреждения из-за звонка "шутника". Неизвестный позвонил стражам порядка и заявил, что в школах спрятана взрывчатка.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они эвакуировали 570 человек с одного объекта. Саперы осмотрели все три учреждения, но ничего опасного не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Устанавливается личность хулигана.

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Фото: Pxhere