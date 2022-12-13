Суд арестовал петербуржца, который справил нужду в автобусе

Мужчина заявил в суде, что в тот момент был изрядно пьян, поскольку отмечал 8 Марта.

В пятницу, 10 марта, Кировский суд Петербурга назначил наказание в виде административного ареста мужчине, который справил нужду в пассажирском автобусе. На изучение норм поведения на транспорте у него будет 15 дней. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина заявил в суде, что в тот момент был изрядно пьян, поскольку отмечал 8 Марта.

Напомним, что инцидент произошел в автобусе №145 в Красном Селе. Видеозапись опубликовали в соцсети. Другие пассажиры критиковали мужчину, но мешать ему не стали.

Ранее женщина забрала с трёх петербургских кладбищ 25 кг наркотиков и везла их на такси в Новосибирск. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Renault Fluence. Водитель сообщил, что работает таксистом и выполняет заказ Москва-Новосибирск-Москва.

Фото: Piter.tv

