На проспекте Энергетиков демонтируют ларьки

Эсплуатируемая территория площадью 60 кв.м использовалась незаконно.

На проспекте Энергетиков демонтировали три ларька, которые незаконно использовали городскую землю для торговли. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

В ведомстве рассказали, что ранее эксплуатируемая территория площадью 60 кв.м находилась в аренде у ЗАО "ПАСКО", однако в августе 2018 года договор был расторгнут. После расторжения соглашения торговцы отказались добровольно освободить площадь, поэтому было решено освободить ее силами Центра повышения использования государственного имущества.

Ранее Piter.TV писал об аналогичной ситуации возле проспекта Энгельса, 111, где незаконно использовали территорию площадью 180 кв. м.

Фото: Комитета по контролю за имуществом