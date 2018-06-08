У станции метро "Озерки" демонтируют ларьки

Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей

Во вторник, 6 марта, возле станции метро "Озерки" начался демонтаж торгового павильона. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.



По данным Комитет по контролю за имуществом Петербурга ларьки, расположенные возле проспекта Энгельса, 111 незаконно используют территория площадью 180 кв. м для реализации своих товаров и услуг. Ранее участок находился в аренде ООО "СтройИнвестПлюс", однако договор был расторгнут в марте 2018 года. Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей. Требование освободить территорию в организации проигнорировали, в итоге ее было решено освободить силами Центра повышения использования государственного имущества.



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Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"