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У станции метро "Озерки" демонтируют ларьки
Сегодня, 17:39
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Rybka123

У станции метро "Озерки" демонтируют ларьки

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Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей

Во вторник, 6 марта, возле станции метро "Озерки" начался демонтаж торгового павильона. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По данным Комитет по контролю за имуществом Петербурга ларьки, расположенные возле проспекта Энгельса, 111 незаконно используют территория площадью 180 кв. м для реализации своих товаров и услуг. Ранее участок находился в аренде ООО "СтройИнвестПлюс", однако договор был расторгнут в марте 2018 года. Задолженность по арендной плате перед городом составляет более 1 млн рублей. Требование освободить территорию в организации проигнорировали, в итоге ее было решено освободить силами Центра повышения использования государственного имущества.

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Фото:  "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: демонтаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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