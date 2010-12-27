На проспекте Елизарова прорвало трубу: вода бьет из-под асфальта

Потребителям коммунальных услуг снизили напор холодной воды из-за аварии

В Невском районе Петербурга в ночь на 15 февраля произошла коммунальная авария. О прорыве трубопровода сообщили местные жители. Они отметили, что из-под асфальта пробивается поток.

Дефект конструкции замечен на пересечении улицы Ольги Берггольц и проспекта Елизарова. На данный момент сотрудники специализированного ведомства ремонтируют участок инженерной сети. Сведений о сроках ремонта на данный момент нет. Очевидцы добавили, что в ближайших домах уменьшился напор с холодной водой.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб