  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Монтажник погиб после падения с высоты пятого этажа на проспекте Елизарова
Сегодня, 10:41
79
nadezhda_sib

Монтажник погиб после падения с высоты пятого этажа на проспекте Елизарова

0 0

Трагедия произошла 8-го июня в 17:24.

Рабочий сорвался с фасада дома №20 по проспекту Елизарова во время монтажных работ, мужчина погиб. Об этом Piter.TV узнал у источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 8-го июня. По предварительным данным, уроженец Узбекистана 1976-го года рождения упал с кровли или строительных лесов с 5-го этажа. Мужчина не был официально трудоустроен.

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следственный комитет проводит проверку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий. 

Фото: vk.com/elizarova20

 

Теги: падение, рабочий-монтажник
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии