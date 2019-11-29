Монтажник погиб после падения с высоты пятого этажа на проспекте Елизарова

Трагедия произошла 8-го июня в 17:24.

Рабочий сорвался с фасада дома №20 по проспекту Елизарова во время монтажных работ, мужчина погиб. Об этом Piter.TV узнал у источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 8-го июня. По предварительным данным, уроженец Узбекистана 1976-го года рождения упал с кровли или строительных лесов с 5-го этажа. Мужчина не был официально трудоустроен.

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строящейся станции "Горный институт" погиб рабочий.

Фото: vk.com/elizarova20