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На проспекте Большевиков утром сгорела машина
Сегодня, 12:13
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На проспекте Большевиков утром сгорела машина

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В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека и салона.    

Сегодня утром, 15 января, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Большевиков у дома № 26 загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил в 09:03. В машине полыхали моторный отсек и салон. 

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Они потушили пожар за 12 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. 

Ранее на Piter.tv: в Репино ночью сгорел большой частный дом.

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, проспект большевиков, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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