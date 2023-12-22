На проспекте Большевиков утром сгорела машина

В легковом автомобиле происходило горение моторного отсека и салона.

Сегодня утром, 15 января, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Большевиков у дома № 26 загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил в 09:03. В машине полыхали моторный отсек и салон.

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Они потушили пожар за 12 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv