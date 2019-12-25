На проспекте Большевиков пешеход попал под машину

На место ДТП прибыла карета "скорой помощи".

В Невском районе этим утром, 14 ноября, житель города попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на проспекте Большевиков у дома № 33. На место аварии прибыла карета "скорой помощи" и полиция. Рядом с местом ДТП стоит черная иномарка.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Антонова-Овсеенко на "зебре" сбили 14-летнюю школьницу.

Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург