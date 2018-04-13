На проспекте Большевиков южанин столкнулся с пешеходом

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы ссоры.

Сегодня утром, 13 апреля, на проспекте Большевиков произошел конфликт между русским и гражданином Ближнего Зарубежья. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы ссоры.

Как сообщают пользователи ВКонтакте, мужчина и его маленький сын переходили дорогу у дома 17 на проспекте Большевиков. В это время по проезжей части двигался водитель, уроженец Ближнего Зарубежья. По всей вероятности, отец с сыном переходили дорогу, а водитель чуть было не сбил их. До конца непонятно, как они шли: по пешеходному переходу или, наоборот, пытались срезать путь. Очевидцы ссоры запечатлели только сам конфликт. Эмоциональный водитель махал руками и доказывал отцу, что тот медленно переходил дорогу. Мужчина также экспрессивно отвечал южанину и уверял его, что это он виноват в этой ситуации. Конфликт происходил прямо на проезжей части. Мужчины не стеснялись в выражениях.

Завершил ссору выходец из Ближнего Зарубежья Он ушел к своей машине. К счастью, "случай на дороге" не закончился дракой, и под колесами машины никто не пострадал.

Видео: Признавашки ДТП И ЧП/ВКонтакте.