На проспекте Большевиков демонтировали незаконные ярмарки

Ранее владельцы уже вступали в конфликт с властями города.

В Невском районе снесли две незаконные ярмарки, принадлежащие ООО "Велес". Об этом сообщает "Фонтанка.ру" ссылаясь на комитет по контролю за имуществом.

Известно, что торговые точки, нарушающие закон, нашли на проспекте Большевиков напротив дома 21 и 19. При зачистке участка от запрещенной торговли, было снесено 15 павильонов. У владельца ярмарки истек договор с городом, однако предприниматели отказались добровольно освободить точку.

В издании пишут, что "Велес" уже ранее вступало в конфликт с властями города, когда построило ярмарки, превышающие пределы разрешенной площади. За повторное нурешение компании грозит штраф в 200 тысяч рублей и компенсация затрат за принудительный демонтаж.

Ранее на Piter.TV: В Невском районе после "Шавермы" остался тяжелый тандыр и гора мусора

Фото: Комитет по контролю за имуществом