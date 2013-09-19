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На проспекте Авиаконструкторов заметили ястреба

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Фотографиями и видео поделились в соцсетях.

Вечером накануне на проспекте Авиаконструкторов в Петербурге заметили ястреба, поедающего голубя. Фото и видео появились в паблике "Наш Приморский район" в соцсети Вконтакте.

В комментариях горожане не разделили восторга автора и даже позволили себе нелестно высказаться в адрес очевидца – мешать хищной птице не следовало. Кто-то отметил, что "птица не пуганая, лёгкая добыча".

А прилетел наверно из Юнтоловского [заказника, – прим. ред.].

написала петербурженка в комментариях

Видео: Наш Приморский район / Вконтакте.

Теги: петербург, ястреб в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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