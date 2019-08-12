На проспектах Славы и Маршала Жукова восстановили движение троллейбусов

Отведение движения троллейбусов было связано со скоплением дождевой воды.

Из-за сильных дождей на проспекте Славы у Белградской улицы было отведено движение троллейбусов № 26, 27, 29, 35, 47. Движение восстановили спустя час. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранс".

По этой же причине на проспекте Маршала Жукова у улицы Маршала Захарова изменено движение троллейбусных маршрутов № 46 и 48: данные маршруты объезжают перекрытый участок по проспекту Ветеранов. Движение восстановили через полчаса.

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