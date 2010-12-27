На прогнозируемый рост заработной платы ЦБ влияет ряд экономических драйверов

Повышение оплаты труда связано с состоянием рынка труда РФ, когда работодателям необходимо удерживать качественные кадры повышением вознаграждения, отмечает эксперт

Опубликованный прогноз Центробанка про повышение заработной платы бюджетников в рамках обзора "О чем говорят тренды" подкреплен рядом факторов российской экономики. Кроме того, есть факторы, способные негативно повлиять на этот прогноз. Об этом рассказывает доцент финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора БД "Открытие" Сергей Хестанов для ФБА "Экономика Сегодня".

В своем обзоре Банк России предвещает рост заработной платы бюджетников в 2018 году на 13-15%, что выше в 3,5 раза прогнозируемого темпа инфляции. Однако, в связи с дефицитом квалифицированных кадров, зарплаты будут расти не только в муниципалитете, коммерческие предприятия так же повышают вознаграждение труда. Также регулятор отметил, что в феврале безработица снизилась до рекордных 4,8%.

"Основной тренд на рост зарплат задает сейчас состояние рынка труда России. Наша страна вошла в фазу, когда ежегодно трудится перестает 800 тысяч человек, и этот отток не компенсируется притоком новых работников – из-за того, что население РФ стареет. Есть отрасли, где заменить грамотного сотрудника мигрантом очень тяжело. И складывается локальный дефицит рабочей силы. А показатель рекордно низкого уровня безработицы в стране подтверждает: рынок труда переживает сложные времена. Работодатели вынуждены повышать выплаты, чтобы сохранить критичных для производства сотрудников." – заявляет Сергей Хестанов.

Аналитик связывает рост заработной платы с недавно состоявшимися выборами, отмечая эффект "маятника", в подобный период характерен рост оплаты труда в муниципальном секторе.

"Прогноз, указывающий на высокий опережающий рост с последующим возвратом к уровню инфляции, косвенно показывает: основным драйвером повышения зарплат становятся решения в бюджетном секторе экономики. Текущий год стал необычным из-за того, что на него пришлись выборы. И электоральный цикл ощутимо повлиял на российскую экономику. Традиционно в выборный год максимально повышаются зарплаты бюджетном секторе. После выборов рост возвращается к инфляции - это уже стало своеобразным маятником. Потому в этой части прогноз Центробанка, вероятнее всего, оправдается." – резюмирует представитель БД "Открытие".