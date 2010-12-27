В Петербурге прошел пробег Победы с 500 спортсменами

В Петербурге состоялся пробег Победы по проспекту Космонавтов.

В Петербурге сегодня, 29 апреля, в 12 часов в Московском районе прошел легкоатлетический пробег Победы. В нем участвовали около 500 спортсменов разных возрастов. Отмечается, что в забеге были не только петербуржцы, но и гости из других городов.

Стартовал пробег от на стадионе центра физической культурына на проспекте Космонавтов. Стоит отметить, что главная дистанция пробега Победы составит 7 километров.

Основной пробег осуществится по проспекту Космонавтов, улице Орджоникидзе, проспекту Юрия Гагарина и Бассейной улице. Движение по маршруту для автомобилей будет перекрыто с 12:00 до 13:00, а за безопасностью спортсменов будет следить ГИБДД.