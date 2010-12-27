Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге прошел пробег Победы с 500 спортсменами
Сегодня, 14:14
0
Shdaria
80

В Петербурге прошел пробег Победы с 500 спортсменами

0
 
 

В Петербурге состоялся пробег Победы по проспекту Космонавтов.

В Петербурге сегодня, 29 апреля, в 12 часов в Московском районе прошел легкоатлетический пробег Победы. В нем участвовали около 500 спортсменов разных возрастов. Отмечается, что в забеге были не только петербуржцы, но и гости из других городов. 

Стартовал пробег от на стадионе центра физической культурына на проспекте Космонавтов. Стоит отметить, что главная дистанция пробега Победы составит 7 километров. 

Основной пробег осуществится по проспекту Космонавтов, улице Орджоникидзе, проспекту Юрия Гагарина и Бассейной улице. Движение по маршруту для автомобилей будет перекрыто с 12:00 до 13:00, а за безопасностью спортсменов будет следить ГИБДД.

Теги: новости петербург , новости спб , парад победы , пробег спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5