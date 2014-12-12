На примере Невского района Петербурга составили "Энциклопедию нечестных выборов"

Выборы-2021 в Петербурге уже получили неофициальный статус самых грязных в современной истории. Об этом заявил независимый депутат муниципального образования "Правобережный" Федор Грудин на своем YouTube-канале "Энциклопедия нечестных выборов". Он перечислил лишь некоторые нарушения, которые были зафиксированы на участках в Невском районе.
Фальсификация – лучший инструмент для нарушений
Федор Грудин начал анализ ситуации в Невском районе и Санкт-Петербурге в целом с введения в "матчасть". Автор "Энциклопедии нечестных выборов" рассказал о нарушении главных принципов избирательного права, которые обозначены в 67-м федеральном законе.
Закон подразумевает, что гражданине России участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, решение о том, прийти или нет на избирательные участки, люди должны принимать свободно и добровольно.
Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов осуществляется открыто и гласно. А вмешательство в деятельность комиссий представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
Это по закону. По факту в Петербурге дела обстояли с точностью до наоборот. Граждане рассказывали о принуждении к голосованию за определенных кандидатов, о настоятельных "рекомендациях" посетить участки. К этому приплюсуем многочисленные фальсификации как во время подготовки к голосованию, так в течение трех дней выборов.
Зрелища без хлеба
Многие независимые эксперты прогнозировали, что в 9-м округе кандидат от "Единой России" Игорь Высоцкий одержит легкую победу. Но он решил подстраховаться и все-таки, по мнению активистов, воспользоваться административным ресурсом.
За несколько недель до начала выборов прошла серия патриотических концертов, на которых выступал народный артист России Олег Газманов. Принимал участие в концертах и Высоцкий. Он читал стихи и с радостью принимал благодарности от остальных участников мероприятий и зрителей. Все бы ничего, но организованы благотворительные концерты якобы были на средства муниципалитета Правого берега Невского района.
На муниципальные средства кандидат-единоросс, по мнению критиков, решал сразу две задачи: повышал свою узнаваемость, другими словами, делал себе рекламу, и создавал свой положительный образ в глазах избирателей.
Почти что кумовство
По мнению автора "Энциклопедии нечестных выборов", Высоцкий воспользовался еще одной уловкой — "подогнал" своих людей в Территориальную избирательную комиссию (ТИК). Законодательство не запрещает кандидатам направлять своих наблюдателей с правом совещательного голоса на избирательные участки. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Это нормально.
А вот на территории округа № 9 в случае с кандидатом Игорем Высоцким все выглядит довольно подозрительно. Там выборами занималась ТИК №5. Ее возглавляет Марина Куницына — бывшая помощница Игоря Высоцкого. А действующий помощник Николай Новошеня присутствует в составе комиссии как представитель местного самоуправления. Такая ситуация слишком напоминает "политическое кумовство" — Игорь Высоцкий очень тщательно готовился к "своим" выборам.
Бюллетени решают все
Нарушения в округе № 9 продолжились и в ходе трехдневного голосования. Самые яркие из них связаны с сейф-пакетами.
На избирательном участке 1485 полицейский заснял момент вброса бюллетеней в сейф-пакет. Это видео опубликовано в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".
На участке 1459 произошла, пожалуй, самая громкая история на выборах в округе № 9. При перемещении бюллетеней в сейф-пакет член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил нехватку порядка 300 бюллетеней, а председатель комиссии попросту сбежала. Розыск документов не дал результатов. К участку потянулись представители кандидатов, и сами кандидаты, правоохранители.
К слову, полицейских вызвал кандидат от "Яблока" Никита Сорокин. Несмотря на это, его обвинили в препятствовании стражам порядка. В итоге его избили, и даже придушили. Это подтверждают документы из травматологии, которые кандидат выложил в своей соцсети. После окончания дня голосования кандидата Сорокина столкнули с лестницы в здании администрации Невского района, где находились территориальные комиссии, которые отвечали за организацию выборов на Правом берегу.
На участке 1525 тоже было "весело": там результаты выборов, отраженные в укрупненной форме протокола, не сошлись с теми, что были внесено в систему ГАС- выборы. Возможно, это связано с тем, что председатель избирательного участка просто сбежала из помещения, не выдав никому из членов комиссии копии протоколов.
Из-за многочисленных нарушений в Невский районный суд подано несколько обращений от представителей избиркомов. Их число увеличивается, о чем говорит информация, размещенная на официальном сайте суда.
Фото: носит иллюстративный характер. Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.