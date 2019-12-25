На трассе под Зеленогорском нашли брошенного новорожденного

Мальчику на момент нахождения было всего 10 дней от роду. Сейчас он находится в больнице.

Под Петербургом на дороге нашли брошенного грудного ребенка. Об этом стало известно Piter.TV.

Младенца нашли 12 мая около 20:40 на автобусной остановке на 2-ом км трассы между Зеленогорском и Пухтоловой горой. Мальчик азиатской внешности был завернут в сине-белое одеяло. Малыша в состоянии средней степени тяжести отвезли в Детскую больницу № 1. У ребенка врачи нашли энцефалопатию (повреждение головного мозга), вызванную кислородным голоданием мозга.

Уже ночью 13 мая в полицию обратилась 39-летняя гражданка Таджикистана. Она призналась, что бросила своего десятидневного сына на автобусной остановке. Женщина прибыла в Россию в прошлом году, чтобы найти работу, в Петербурге проживает без регистрации. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

В начале мая в мусорном баке на Курляндской улице нашли мертвого младенца.

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