На предвыборный сайт Путина было потрачено 1,5 миллиона рублей

Предвыборный сайт Путина был разработан за 1,5 миллиона рублей.

Разработка и сопровождение на время выборов сайта кандидата в президенты России Владимира Путина обошлись в 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, сообщает РБК.

Сегодня начал работать сайт Putin2018.ru. Разработка и создание сайта было оплачено из средств предвыборного бюджета.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов сообщил, что концепцию сайта разработал информационный блок штаба кандидата, а его наполнением будут заниматься медиаволонтеры. "Ресурс разработан одной из ведущих студий Рунета Notamedia, имеющей огромный опыт в производстве", — добавил он.

На сайте представлено множество разделов: от биографии Владимира Путина до его достижений на посту президента. А также разделы "Дневник кампании", "Доверенные лица", "Команда поддержки".

К тому же на сайте указано, что руководителем аппарата штаба стал начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Фото: скриншот сайта Putin2018.ru