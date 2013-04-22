На праздничном концерте в честь дня города выступил симфонический оркестр

Торжественные мероприятия проходят на сцене Большого концертного зала «Октябрьский».

28 мая в 18 часов на сцене БКЗ "Октябрьский" началась праздничная концертная программа, посвящённая Дню Санкт-Петербурга. Концерт проходит в сопровождении симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Перед зрителями выступили заслуженный артист РФ Александр Каган, звезды российской эстрады, а в официальной части свои поздравления выразили депутаты Законодательного собрания и Правительства Санкт-Петербурга.



Международный симфонический оркестр "Таврический" продолжает дело оркестра и хора Капеллы "Таврическая". Музыкальный коллектив хранит культурное и творческое достояние прошлого и знакомит своих слушателей с великим наследием классиков, как отечественных, так мировых. А также продолжает эксперименты князя Потемкина, играя в самых непредсказуемых локациях. Музыканты выступают с концертами и перформансами на горнолыжных курортах, в парках, музеях.

Михаил Голиков — художественный руководитель и дирижёр оркестра "Таврический" и симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии для детей и юношества. Также маэстро является доцентом Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В конце 2013 года за уникальную антологию адыгской и балкарской музыки, ставшую важным культурным достоянием, проект "Симфония Кавказа" Михаил Голиков был удостоен почетного звания "Народного артиста Республики Кабардино-Балкария".