На праздничных выходных из Петербурга в Выборг будет ходить «туристическая Ласточка”

Для пассажиров выборгской «Ласточки» 12 и 13 июня приготовят экскурсионный вагон.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания, осуществляющая в Ленобласти перевозку пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, сообщила об организованной совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга акцией, которая состоится в электропоездах "Ласточка", следующих в Выборг, 12 и 13 июня. На увеличенных из-за празднования Дня России выходных в составе каждой "Ласточки" будет специальный туристический вагон, в котором можно будет не просто доехать до Выборга с Финляндского вокзала, но совершить - как обещают организаторы - увлекательное путешествие.

Пассажиры такого вагона смогут узнать по пути много интересных сведений и фактов из истории мест, мимо которых им предстоит проехать. А по прибытии - при желании - можно будет продолжить экскурсию по Выборгу с представителями Гильдии - и со скидкой. Стоимость проезда в туристическом вагоне составит 99 рублей сверх стандартной стоимости билета. Оплатить экскурсию можно будет в 4 или 5 кассе вокзала. Количество билетов, разумеется, ограничено вместимостью вагона.

Ранее стало известно, что компания "Lux Express" возобновила автобусные рейсы между Петербургом и Таллином.

Фото: Северо-Западная ППК в соцсети ВКонтакте