На помощь пострадавшим в ДТП на КАД доставили вертолет

Сегодня, 8 марта, на КАД перед развязкой с Шафировским проспектом произошло столкновение трех машин, "Тойоты", "ВАЗ" и "Рено Сандеро", сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
Известно, что у одной из машин отлетело колесо, после чего произошло столкновение с другими машинами.
За пострадавшими прилетел вертолет МЧС.
Из-за аварии на КАД образовалась пробка превышающая три километра. Затруднение движения начинается на развязке с Шафировским проспектом.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Видео: Piter.TV