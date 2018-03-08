На помощь пострадавшим в ДТП на КАД доставили вертолет

Пробка в 7 км образовалась на КАД.

Сегодня, 8 марта, на КАД перед развязкой с Шафировским проспектом произошло столкновение трех машин, "Тойоты", "ВАЗ" и "Рено Сандеро", сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Известно, что у одной из машин отлетело колесо, после чего произошло столкновение с другими машинами.

За пострадавшими прилетел вертолет МЧС.

Из-за аварии на КАД образовалась пробка превышающая три километра. Затруднение движения начинается на развязке с Шафировским проспектом.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV